Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St büßt am Freitagnachmittag ein

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 47,12 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 47,12 EUR. Bei 47,05 EUR markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 140.844 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,02 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 14,64 Prozent zulegen. Am 31.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Verlust von 25,72 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,39 EUR. Analysten bewerten die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Durchschnitt mit 47,89 EUR.

Am 05.08.2025 äußerte sich Fresenius Medical Care (FMC) St zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,79 Mrd. EUR – ein Plus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius Medical Care (FMC) St 4,77 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 3,74 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren abgeworfen

FMC-Aktie im Plus: Joseph Turk zum neuen Vorstandsmitglied für Care Enablement ernannt

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September