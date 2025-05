Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Nachmittag mit Einbußen

Blick auf Fresenius Medical Care (FMC) St-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 49,88 EUR.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 49,88 EUR. Der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 49,81 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,36 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 96.636 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Am 13.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,08 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 2,41 Prozent Luft nach oben. Am 09.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,51 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,56 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 46,31 EUR.

Am 06.05.2025 äußerte sich Fresenius Medical Care (FMC) St zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,72 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,88 Mrd. EUR ausgewiesen.

Experten taxieren den Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,68 EUR je Aktie.

