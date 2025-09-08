DAX23.796 +0,4%ESt505.432 +0,8%Top 10 Crypto16,15 -1,5%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.777 -0,6%Euro1,1740 +0,1%Öl67,27 +0,6%Gold3.643 ±0,0%
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

15.09.25 09:29 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 42,40 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 42,40 EUR ab. In der Spitze büßte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 42,01 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 52.617 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Bei 54,02 EUR markierte der Titel am 21.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,41 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2024 Kursverluste bis auf 35,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,44 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,38 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,89 EUR.

Am 05.08.2025 hat Fresenius Medical Care (FMC) St in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,64 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,79 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,77 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St ein EPS in Höhe von 3,76 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren eingefahren

FMC-Aktie tief im Minus: UBS empfiehlt den Verkauf

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor einem Jahr abgeworfen

