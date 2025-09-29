Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zieht am Nachmittag an

Blick auf Fresenius Medical Care (FMC) St-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 44,28 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 44,28 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bisher bei 44,38 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 151.415 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Bei einem Wert von 54,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,00 Prozent. Am 31.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,39 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,89 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Am 05.08.2025 lud Fresenius Medical Care (FMC) St zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,77 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,79 Mrd. EUR ausgewiesen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,74 EUR je Aktie in den Fresenius Medical Care (FMC) St-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor einem Jahr abgeworfen

Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 10 Jahren verloren