Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St steigt am Freitagvormittag

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 43,65 EUR zu.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 43,65 EUR. Bei 43,68 EUR erreichte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 43,37 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.654 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Am 21.05.2025 markierte das Papier bei 54,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Kursplus von 23,76 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.08.2024 auf bis zu 34,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 22,11 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,44 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,43 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,94 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 4,79 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,77 Mrd. EUR umgesetzt.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St ein EPS in Höhe von 3,79 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

