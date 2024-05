Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus

Index-Performance im Blick

Der S&P 500 notierte am Abend im Plus.

Am Donnerstag verbuchte der S&P 500 via NYSE schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,51 Prozent auf 5.214,08 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 44,168 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,024 Prozent auf 5.186,41 Punkte an der Kurstafel, nach 5.187,67 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 5.180,41 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.215,30 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 1,39 Prozent. Vor einem Monat, am 09.04.2024, stand der S&P 500 noch bei 5.209,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.02.2024, notierte der S&P 500 bei 5.026,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.05.2023, lag der S&P 500 noch bei 4.119,17 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 9,94 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.264,85 Punkten. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Equinix (+ 11,51 Prozent auf 772,43 USD), First Republic Bank (+ 8,20 Prozent auf 0,03 USD), NRG Energy (+ 7,83 Prozent auf 81,76 USD), STERIS (+ 7,57 Prozent auf 225,99 USD) und Hanesbrands (+ 4,93 Prozent auf 4,68 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Airbnb (-6,87 Prozent auf 147,05 USD), Viatris (-5,00 Prozent auf 11,22 USD), Charter A (-3,24 Prozent auf 263,93 USD), Globe Life (-2,92 Prozent auf 86,88 USD) und Super Micro Computer (-2,79 Prozent auf 799,70 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 16.077.794 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2,834 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Im Index weist die First Republic Bank-Aktie mit 393,44 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

