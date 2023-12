Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SLI zum Start des Freitagshandels steigen

SLI-Entwicklung

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Am Freitag bewegt sich der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0,37 Prozent stärker bei 1.772,00 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,425 Prozent auf 1.773,05 Punkte an der Kurstafel, nach 1.765,55 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1.773,86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1.771,69 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,470 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 29.11.2023, den Wert von 1.709,77 Punkten. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 29.09.2023, bei 1.714,65 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 29.12.2022, bei 1.660,23 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2023 bereits um 5,41 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 1.810,36 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.599,02 Zählern registriert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 0,94 Prozent auf 290,30 CHF), Logitech (+ 0,83 Prozent auf 79,90 CHF), Swisscom (+ 0,80 Prozent auf 506,60 CHF), Julius Bär (+ 0,62 Prozent auf 47,29 CHF) und Givaudan (+ 0,61 Prozent auf 3.464,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Lonza (-0,57 Prozent auf 349,80 CHF), ams (+ 0,00 Prozent auf 2,17 CHF), Schindler (+ 0,05 Prozent auf 209,20 CHF), VAT (+ 0,07 Prozent auf 421,30 CHF) und Holcim (+ 0,09 Prozent auf 65,94 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 166.750 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 269,265 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,25 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.net