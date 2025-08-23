Gamescom verzeichnet kräftiges Besucherplus
Werte in diesem Artikel
KÖLN (dpa-AFX) - Zur Gamescom sind in diesem Jahr mehr Menschen gekommen als im vergangenen Jahr. Die weltgrößte Computer- und Videospielmesse zählte 357.000 Besucher, wie der Veranstalter Koelnmesse zum Abschluss der fünftägigen Veranstaltung mitteilte. 2024 waren es 335.000 gewesen.
Es geht um die Messe-Zutritte von Privat- und Fachleuten - wer also an mehreren Tagen gekommen ist, taucht in der Statistik mehrfach auf. Der Höchstwert mit 373.000 Besuchern wurde 2019 erzielt. Auch dieses Jahr war das Gedränge groß, die Besucher verbrachten viel Zeit in Warteschlangen.
Außer der Besucherzahl entwickelte sich die Online-Reichweite positiv. Den Angaben zufolge verfolgten bis Samstagabend 630 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Gamescom-Inhalte online. Das war ein Rekordwert.
"Die Gamescom setzt neue Maßstäbe", sagte der Geschäftsführer des Branchenverbandes Game, Felix Falk. "Größer, vielfältiger und internationaler als je zuvor unterstreicht das wichtigste Festival der Games-Kultur, welche positive Kraft in Games, der Branche und der globalen Community steckt."
Bei der Gamescom präsentierten sich mehr als 1.568 Aussteller aus 72 Ländern, im Vorjahr waren es 1.462 aus 64 Ländern. Viele Games-Firmen zeigten neue Action-, Rollen- und Sport-Spiele. Darunter war Ubisoft, das sein neues Spiel "Anno 117: Pax Romana" präsentierte, das in der Antike spielt und damit eine andere Version des Strategie-Klassikers "Anno 1800" ist.
Bei der Gamescom zu sehen war auch der Trend zu sogenannten Handhelds, also Konsolen mit Mini-Display. Zu ihren Vorläufern gehörte gewissermaßen der Gameboy. Die Gamescom wird auch nächstes Jahr erneut in Köln stattfinden. Nach Spekulationen über einen Wechsel nach Berlin verlängerten der Verband Game und die Koelnmesse ihren Vertrag im Frühjahr langfristig./wdw/DP/mis
Übrigens: Microsoft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Activision Blizzard
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Activision Blizzard
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Microsoft Corp.
Analysen zu Microsoft Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.05.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|27.04.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|20.04.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|17.03.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|14.03.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.07.2020
|Microsoft verkaufen
|Credit Suisse Group
|19.11.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.06.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen