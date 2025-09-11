Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagabend mit grünen Vorzeichen

Blick auf Microsoft-Kurs

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 508,90 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 0,4 Prozent auf 508,90 USD. Im Tageshoch stieg die Microsoft-Aktie bis auf 513,89 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 510,12 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.113.119 Microsoft-Aktien.

Bei einem Wert von 555,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 344,83 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,49 USD, nach 3,32 USD im Jahr 2025. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 606,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 30.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 3,65 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,95 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 76,44 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 64,73 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 18,30 USD fest.

