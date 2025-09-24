DAX23.540 -0,5%ESt505.446 -0,4%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.030 -0,2%Nas22.391 -0,5%Bitcoin95.467 -1,1%Euro1,1681 -0,5%Öl68,75 -0,5%Gold3.737 ±0,0%
Aktienkurs im Fokus

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

25.09.25 16:11 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 507,40 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
436,05 EUR 3,80 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 507,40 USD. Die Microsoft-Aktie sank bis auf 506,69 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 507,94 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 930.343 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2025 auf bis zu 555,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 9,38 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 344,83 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 32,04 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Microsoft-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,49 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 606,00 USD.

Microsoft veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,65 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,95 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76,44 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 64,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2027 18,30 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

