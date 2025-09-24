Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Abend mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 506,68 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 506,68 USD. In der Spitze büßte die Microsoft-Aktie bis auf 505,04 USD ein. Bei 507,94 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.354.865 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 555,00 USD. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 9,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 344,83 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 31,94 Prozent wieder erreichen.

Microsoft-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,32 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,49 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 606,00 USD.

Microsoft ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,65 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,95 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76,44 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 64,73 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2027 18,30 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

