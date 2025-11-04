GameStop Aktie News: GameStop gibt am Dienstagnachmittag nach
Die Aktie von GameStop gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der GameStop-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 21,93 USD.
Die GameStop-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,8 Prozent auf 21,93 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die GameStop-Aktie bis auf 21,58 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,87 USD. Von der GameStop-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 127.138 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 32,49 USD. Der derzeitige Kurs der GameStop-Aktie liegt somit 32,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.04.2025 (18,89 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die GameStop-Aktie mit einem Verlust von 13,86 Prozent wieder erreichen.
Am 09.09.2025 hat GameStop die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,04 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GameStop in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 972,20 Mio. USD im Vergleich zu 798,30 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Am 03.12.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von GameStop veröffentlicht werden.
Experten gehen davon aus, dass GameStop im Jahr 2026 0,990 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
