GameStop Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von GameStop

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GameStop. Das Papier von GameStop befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,5 Prozent auf 22,18 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die GameStop-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 22,18 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GameStop-Aktie bisher bei 22,09 USD. Mit einem Wert von 22,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 128.979 GameStop-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 32,49 USD markierte der Titel am 28.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GameStop-Aktie somit 31,73 Prozent niedriger. Am 05.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,89 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GameStop-Aktie 14,83 Prozent sinken.

Am 09.09.2025 äußerte sich GameStop zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 972,20 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 798,30 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 03.12.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von GameStop veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GameStop-Aktie in Höhe von 0,990 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

Beyond Meat-Aktie zwischen Hype und Absturz: Warum Analysten trotz Kursrally skeptisch bleiben

Beyond Meat-Aktie: Spektakulärer Kurs-Anstieg durch Walmart-Deal und Short Squeeze

Barclays-Analyst: Tesla bleibt die "OG Meme-Aktie" - Vergleich mit Bitcoin