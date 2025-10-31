GameStop Aktie News: GameStop am Freitagabend mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von GameStop gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 22,46 USD.

Die GameStop-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 22,46 USD. Die GameStop-Aktie sank bis auf 22,43 USD. Mit einem Wert von 22,68 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 384.467 GameStop-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 32,49 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,67 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 18,89 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GameStop am 09.09.2025. GameStop hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,04 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,78 Prozent auf 972,20 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 798,30 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von GameStop wird am 03.12.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,990 USD je GameStop-Aktie.

