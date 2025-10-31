GameStop Aktie News: GameStop präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GameStop. Zuletzt ging es für das GameStop-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 22,75 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die GameStop-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 22,75 USD zu. Die GameStop-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,80 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 22,68 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 131.678 GameStop-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2025 markierte das Papier bei 32,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.04.2025 bei 18,89 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GameStop-Aktie derzeit noch 16,96 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GameStop am 09.09.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,04 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 972,20 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 798,30 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte GameStop am 03.12.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem GameStop-Gewinn in Höhe von 0,990 USD je Aktie aus.

