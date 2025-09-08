GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag leichter

GameStop im Fokus

Die Aktie von GameStop gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von GameStop gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 22,95 USD abwärts.

Die GameStop-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 22,95 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die GameStop-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,94 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,06 USD. Zuletzt wurden via New York 138.428 GameStop-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,74 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GameStop-Aktie mit einem Kursplus von 55,71 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,32 USD. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die GameStop-Aktie mit einem Verlust von 15,82 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GameStop am 10.06.2025. Mit einem EPS von 0,09 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als GameStop mit -0,11 USD je Aktie genauso viel verdiente. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,94 Prozent auf 732,40 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 881,80 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.12.2025 terminiert. Schätzungsweise am 15.09.2026 dürfte GameStop die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GameStop-Aktie in Höhe von 0,750 USD im Jahr 2026 aus.

