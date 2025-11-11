DAX24.069 +0,5%Est505.720 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 -3,7%Nas23.346 -0,8%Bitcoin89.227 -2,6%Euro1,1596 +0,3%Öl64,92 +1,3%Gold4.110 -0,2%
Blick auf Aktienkurs

GameStop Aktie News: GameStop am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

11.11.25 16:08 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von GameStop gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die GameStop-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 21,37 USD ab.

Die GameStop-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 21,37 USD. Der Kurs der GameStop-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,34 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,42 USD. Von der GameStop-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 55.510 Stück gehandelt.

Am 28.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 52,02 Prozent Plus fehlen der GameStop-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 05.04.2025 auf bis zu 18,89 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die GameStop-Aktie mit einem Verlust von 11,60 Prozent wieder erreichen.

Am 09.09.2025 äußerte sich GameStop zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 0,04 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 972,20 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 798,30 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte GameStop am 03.12.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem GameStop-Gewinn in Höhe von 0,990 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

