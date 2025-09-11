GameStop Aktie News: GameStop schiebt sich am Freitagabend vor
Die Aktie von GameStop gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die GameStop-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.
Um 20:08 Uhr sprang die GameStop-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 24,97 USD zu. Kurzfristig markierte die GameStop-Aktie bei 25,13 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 24,89 USD. Bisher wurden heute 515.236 GameStop-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 35,74 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GameStop-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.09.2024 bei 19,43 USD. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 28,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Am 09.09.2025 hat GameStop in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,04 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 972,20 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 798,30 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.12.2025 erfolgen. GameStop dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 15.09.2026 präsentieren.
In der GameStop-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,870 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
