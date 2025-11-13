GameStop Aktie News: GameStop verzeichnet am Abend Verluste

Notierung im Blick

Die Aktie von GameStop gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die GameStop-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 21,00 USD.

Die GameStop-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 21,00 USD. Die GameStop-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,88 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,25 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 408.332 GameStop-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,49 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GameStop-Aktie mit einem Kursplus von 54,70 Prozent wieder erreichen. Am 05.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,89 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GameStop-Aktie liegt somit 11,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GameStop am 09.09.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 972,20 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 798,30 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte GameStop am 03.12.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je GameStop-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,990 USD fest.

