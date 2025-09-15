DAX23.348 -1,7%ESt505.378 -1,2%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.712 -0,4%Nas22.343 ±-0,0%Bitcoin97.193 -1,0%Euro1,1836 +0,6%Öl68,38 +1,4%Gold3.685 +0,2%
Kursverlauf

GameStop Aktie News: GameStop zeigt sich am Nachmittag freundlich

16.09.25 16:10 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 25,72 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GameStop Corp
22,08 EUR 0,53 EUR 2,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die GameStop-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 25,72 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die GameStop-Aktie bisher bei 25,87 USD. Bei 25,69 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der GameStop-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 137.945 Stück gehandelt.

Bei 35,74 USD markierte der Titel am 28.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,94 Prozent. Bei 19,43 USD fiel das Papier am 19.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GameStop-Aktie 24,46 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GameStop am 09.09.2025. In Sachen EPS wurden 0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GameStop 0,04 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 972,20 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 798,30 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte GameStop am 03.12.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,870 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Analysen zu GameStop Corp

DatumRatingAnalyst
05.06.2019Gamestop A SellThe Benchmark Company
03.04.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.01.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
30.11.2018Gamestop A OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
01.06.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
03.04.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.01.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
30.11.2018Gamestop A OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
01.06.2018Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.03.2018Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
24.11.2015Gamestop a PerformOppenheimer & Co. Inc.
13.11.2015Gamestop a Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
11.04.2012Gamestop a holdNeedham & Company, LLC
21.04.2011Gamestop a neutralJ.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc.
07.10.2010Gamestop a performOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Gamestop A SellThe Benchmark Company
01.06.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
29.03.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
22.11.2017Gamestop A SellThe Benchmark Company
24.03.2017Gamestop A SellThe Benchmark Company

