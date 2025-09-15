GameStop Aktie News: GameStop zeigt sich am Nachmittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 25,72 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr wies die GameStop-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 25,72 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die GameStop-Aktie bisher bei 25,87 USD. Bei 25,69 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der GameStop-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 137.945 Stück gehandelt.
Bei 35,74 USD markierte der Titel am 28.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,94 Prozent. Bei 19,43 USD fiel das Papier am 19.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GameStop-Aktie 24,46 Prozent sinken.
Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GameStop am 09.09.2025. In Sachen EPS wurden 0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GameStop 0,04 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 972,20 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 798,30 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte GameStop am 03.12.2025 vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,870 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie
GameStop-Aktie zieht an: Gewinn und Umsatz steigen über die Erwartungen
Ausblick: GameStop gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Bill Gross: GameStop "scheint Bitcoin nachzuahmen" - Warnung vor neuen Meme-Aktien
Übrigens: GameStop und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf GameStop
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GameStop
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Nachrichten zu GameStop Corp
Analysen zu GameStop Corp
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|03.04.2019
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.01.2019
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|30.11.2018
|Gamestop A Outperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|01.06.2018
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.04.2019
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.01.2019
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|30.11.2018
|Gamestop A Outperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|01.06.2018
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.03.2018
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2015
|Gamestop a Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|13.11.2015
|Gamestop a Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|11.04.2012
|Gamestop a hold
|Needham & Company, LLC
|21.04.2011
|Gamestop a neutral
|J.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc.
|07.10.2010
|Gamestop a perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|01.06.2018
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|29.03.2018
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|22.11.2017
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|24.03.2017
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GameStop Corp nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen