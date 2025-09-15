GameStop Aktie News: GameStop zeigt sich am Nachmittag freundlich

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 25,72 USD.

Um 15:53 Uhr wies die GameStop-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 25,72 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die GameStop-Aktie bisher bei 25,87 USD. Bei 25,69 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der GameStop-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 137.945 Stück gehandelt.

Bei 35,74 USD markierte der Titel am 28.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,94 Prozent. Bei 19,43 USD fiel das Papier am 19.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GameStop-Aktie 24,46 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GameStop am 09.09.2025. In Sachen EPS wurden 0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GameStop 0,04 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 972,20 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 798,30 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte GameStop am 03.12.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,870 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

GameStop-Aktie zieht an: Gewinn und Umsatz steigen über die Erwartungen

Ausblick: GameStop gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bill Gross: GameStop "scheint Bitcoin nachzuahmen" - Warnung vor neuen Meme-Aktien