Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Zwischen Rückenwind und Gegenströmung: Darum bleibt die NEL-Aktie volatil
Handelsstreit bleibt Hauptthema: DAX rettet am Donnerstag späte Gewinne in den Feierabend
GameStop im Fokus

GameStop Aktie News: GameStop am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

16.10.25 16:08 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GameStop. Zuletzt fiel die GameStop-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 23,30 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GameStop Corp
19,96 EUR -0,01 EUR -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für die GameStop-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 23,30 USD. In der Spitze fiel die GameStop-Aktie bis auf 23,27 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,30 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 54.193 GameStop-Aktien.

Am 28.05.2025 markierte das Papier bei 35,74 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 20,35 USD erreichte der Anteilsschein am 24.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 09.09.2025 lud GameStop zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. GameStop hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,04 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat GameStop mit einem Umsatz von insgesamt 972,20 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 798,30 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,78 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.12.2025 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass GameStop im Jahr 2026 0,990 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu GameStop Corp

DatumMeistgelesen
