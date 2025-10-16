DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.290 -0,3%Top 10 Crypto14,97 -1,6%Nas22.530 -0,6%Bitcoin92.860 -2,3%Euro1,1689 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Kurs der GameStop

GameStop Aktie News: GameStop am Donnerstagabend schwächer

16.10.25 20:23 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop am Donnerstagabend schwächer

Die Aktie von GameStop gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die GameStop-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 22,94 USD nach.

Die GameStop-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:06 Uhr um 1,9 Prozent auf 22,94 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GameStop-Aktie bisher bei 22,94 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 23,30 USD. Zuletzt wechselten via New York 338.305 GameStop-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,74 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2024 (20,35 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GameStop am 09.09.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 972,20 Mio. USD gegenüber 798,30 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 03.12.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von GameStop veröffentlicht werden.

In der GameStop-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,990 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu GameStop Corp

DatumMeistgelesen
