GameStop Aktie News: GameStop zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester
Die Aktie von GameStop gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 22,67 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die GameStop-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 22,67 USD. Die GameStop-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,70 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 22,53 USD. Bisher wurden via New York 126.907 GameStop-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 32,49 USD. 43,30 Prozent Plus fehlen der GameStop-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,50 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GameStop-Aktie derzeit noch 18,39 Prozent Luft nach unten.
Am 09.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,04 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 972,20 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 798,30 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 03.12.2025 dürfte GameStop Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass GameStop ein EPS in Höhe von 0,990 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie
Beyond Meat-Aktie: Spektakulärer Kurs-Anstieg durch Walmart-Deal und Short Squeeze
Barclays-Analyst: Tesla bleibt die "OG Meme-Aktie" - Vergleich mit Bitcoin
Der Meme-Aktien-ETF ist zurück - mit neuer Strategie und alten Risiken
