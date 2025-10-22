DAX24.153 -0,7%Est505.638 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -5,7%Nas22.737 -0,9%Bitcoin93.422 -0,2%Euro1,1615 +0,1%Öl62,48 +1,3%Gold4.034 -2,2%
GameStop im Blick

GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag in Grün

22.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von GameStop zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die GameStop-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 22,88 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GameStop Corp
19,48 EUR -0,32 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von GameStop konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 22,88 USD. In der Spitze legte die GameStop-Aktie bis auf 22,91 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,69 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 109.436 GameStop-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 32,49 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2024 bei 18,50 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie.

GameStop ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 972,20 Mio. USD – ein Plus von 21,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GameStop 798,30 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 03.12.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass GameStop im Jahr 2026 0,990 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu GameStop Corp

DatumMeistgelesen
mehr Analysen