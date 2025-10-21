GameStop Aktie News: GameStop am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 23,15 USD nach.

Die GameStop-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 23,15 USD abwärts. Im Tief verlor die GameStop-Aktie bis auf 22,98 USD. Bei 23,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 182.127 GameStop-Aktien den Besitzer.

Am 28.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 40,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2024 bei 18,50 USD. Abschläge von 20,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

GameStop ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GameStop noch ein Gewinn pro Aktie von 0,04 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 972,20 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 798,30 Mio. USD umgesetzt.

Am 03.12.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von GameStop veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je GameStop-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,990 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Barclays-Analyst: Tesla bleibt die "OG Meme-Aktie" - Vergleich mit Bitcoin

Der Meme-Aktien-ETF ist zurück - mit neuer Strategie und alten Risiken