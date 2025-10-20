DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.347 +1,2%Top 10 Crypto15,31 +3,1%Nas23.016 +1,5%Bitcoin95.206 +2,2%Euro1,1647 -0,1%Öl60,96 -0,6%Gold4.360 +2,6%
GameStop im Fokus

GameStop Aktie News: GameStop am Abend im Aufwind

20.10.25 20:23 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop am Abend im Aufwind

Die Aktie von GameStop gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die GameStop-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 23,22 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GameStop Corp
19,80 EUR 0,14 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für das GameStop-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 23,22 USD. Der Kurs der GameStop-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,38 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,12 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 256.635 GameStop-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 32,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.05.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die GameStop-Aktie mit einem Kursplus von 39,94 Prozent wieder erreichen. Am 24.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 18,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der GameStop-Aktie liegt somit 25,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GameStop am 09.09.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,04 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat GameStop mit einem Umsatz von insgesamt 972,20 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 798,30 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,78 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.12.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass GameStop ein EPS in Höhe von 0,990 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

Barclays-Analyst: Tesla bleibt die "OG Meme-Aktie" - Vergleich mit Bitcoin

Der Meme-Aktien-ETF ist zurück - mit neuer Strategie und alten Risiken

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

In eigener Sache

Übrigens: GameStop und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

