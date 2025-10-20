GameStop Aktie News: GameStop am Abend im Aufwind
Die Aktie von GameStop gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die GameStop-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 23,22 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr ging es für das GameStop-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 23,22 USD. Der Kurs der GameStop-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,38 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,12 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 256.635 GameStop-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 32,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.05.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die GameStop-Aktie mit einem Kursplus von 39,94 Prozent wieder erreichen. Am 24.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 18,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der GameStop-Aktie liegt somit 25,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GameStop am 09.09.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,04 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat GameStop mit einem Umsatz von insgesamt 972,20 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 798,30 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,78 Prozent gesteigert.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.12.2025 veröffentlicht.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass GameStop ein EPS in Höhe von 0,990 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie
Barclays-Analyst: Tesla bleibt die "OG Meme-Aktie" - Vergleich mit Bitcoin
Der Meme-Aktien-ETF ist zurück - mit neuer Strategie und alten Risiken
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Übrigens: GameStop und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf GameStop
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GameStop
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu GameStop Corp
Analysen zu GameStop Corp
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|03.04.2019
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.01.2019
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|30.11.2018
|Gamestop A Outperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|01.06.2018
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.04.2019
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.01.2019
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|30.11.2018
|Gamestop A Outperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|01.06.2018
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.03.2018
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2015
|Gamestop a Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|13.11.2015
|Gamestop a Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|11.04.2012
|Gamestop a hold
|Needham & Company, LLC
|21.04.2011
|Gamestop a neutral
|J.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc.
|07.10.2010
|Gamestop a perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|01.06.2018
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|29.03.2018
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|22.11.2017
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|24.03.2017
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GameStop Corp nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen