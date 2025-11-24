DAX23.296 +0,9%Est505.550 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.687 +1,9%Bitcoin74.736 -0,9%Euro1,1527 +0,1%Öl62,48 -0,1%Gold4.090 +0,6%
24.11.25 16:10 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von GameStop. Das Papier von GameStop legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 20,22 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 20,22 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die GameStop-Aktie sogar auf 20,52 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,19 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 74.230 GameStop-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,49 USD) erklomm das Papier am 28.05.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GameStop-Aktie derzeit noch 60,66 Prozent Luft nach oben. Am 05.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,89 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GameStop am 09.09.2025 vor. GameStop hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,04 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 972,20 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 798,30 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.12.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass GameStop ein EPS in Höhe von 0,990 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

