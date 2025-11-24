GameStop Aktie News: GameStop gewinnt am Montagabend an Boden

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von GameStop. Zuletzt sprang die GameStop-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 20,40 USD zu.

Das Papier von GameStop legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 20,40 USD. Zwischenzeitlich stieg die GameStop-Aktie sogar auf 20,52 USD. Bei 20,19 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 388.061 GameStop-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 32,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,25 Prozent. Bei 18,89 USD fiel das Papier am 05.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 7,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 09.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. GameStop hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,04 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GameStop in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 972,20 Mio. USD im Vergleich zu 798,30 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte GameStop am 03.12.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass GameStop ein EPS in Höhe von 0,990 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

Beyond Meat-Aktie zwischen Hype und Absturz: Warum Analysten trotz Kursrally skeptisch bleiben

Beyond Meat-Aktie: Spektakulärer Kurs-Anstieg durch Walmart-Deal und Short Squeeze

Barclays-Analyst: Tesla bleibt die "OG Meme-Aktie" - Vergleich mit Bitcoin