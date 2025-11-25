GameStop Aktie News: GameStop verteidigt Stellung am Nachmittag

So bewegt sich GameStop

Die Aktie von GameStop zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 20,47 USD zeigte sich die GameStop-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Die GameStop-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 20,47 USD. Die GameStop-Aktie legte bis auf 20,58 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die GameStop-Aktie bis auf 20,33 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,49 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 58.331 GameStop-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2025 auf bis zu 32,49 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GameStop-Aktie somit 36,99 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.04.2025 bei 18,89 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 7,71 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 09.09.2025 hat GameStop die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,04 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GameStop in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 972,20 Mio. USD im Vergleich zu 798,30 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte GameStop am 03.12.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,990 USD je Aktie belaufen.

