GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von GameStop. Zuletzt wies die GameStop-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 23,62 USD nach oben.
Die GameStop-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 23,62 USD. Im Tageshoch stieg die GameStop-Aktie bis auf 24,51 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GameStop-Aktien beläuft sich auf 381.903 Stück.
Am 28.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,49 USD an. 37,54 Prozent Plus fehlen der GameStop-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,68 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GameStop am 09.09.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 972,20 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 798,30 Mio. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte GameStop am 03.12.2025 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je GameStop-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,990 USD fest.
