GameStop Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von GameStop

24.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 23,39 USD.

GameStop Corp
20,29 EUR 0,15 EUR 0,72%
Die GameStop-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 23,39 USD nach. Die Abwärtsbewegung der GameStop-Aktie ging bis auf 23,30 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,45 USD. Der Tagesumsatz der GameStop-Aktie belief sich zuletzt auf 102.382 Aktien.

Am 28.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,49 USD an. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 38,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 18,62 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,40 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

GameStop ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,04 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat GameStop im vergangenen Quartal 972,20 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GameStop 798,30 Mio. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.12.2025 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,990 USD je Aktie in den GameStop-Büchern.

Redaktion finanzen.net

