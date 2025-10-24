GameStop Aktie News: GameStop am Abend mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von GameStop gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die GameStop-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 23,36 USD ab.

Um 20:06 Uhr ging es für die GameStop-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 23,36 USD. Die GameStop-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,23 USD nach. Bei 23,45 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 293.693 GameStop-Aktien den Besitzer.

Am 28.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,49 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GameStop-Aktie derzeit noch 39,07 Prozent Luft nach oben. Am 25.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,62 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,30 Prozent.

GameStop gewährte am 09.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,04 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 972,20 Mio. USD – ein Plus von 21,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GameStop 798,30 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte GameStop am 03.12.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,990 USD je GameStop-Aktie.

