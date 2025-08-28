DAX23.940 -0,4%ESt505.363 -0,6%Top 10 Crypto15,39 -3,2%Dow45.504 -0,3%Nas21.491 -1,0%Bitcoin93.107 -3,4%Euro1,1700 +0,2%Öl68,15 -0,2%Gold3.440 +0,7%
Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Aktienkurs aktuell

GameStop Aktie News: GameStop am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

29.08.25 16:10 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GameStop. Zuletzt fiel die GameStop-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 22,70 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GameStop Corp
19,55 EUR 0,18 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die GameStop-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 22,70 USD. Die GameStop-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,64 USD nach. Bei 22,72 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.886 GameStop-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 35,74 USD. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 36,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (19,32 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 10.06.2025 hat GameStop die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,09 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als GameStop mit -0,11 USD je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 881,80 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 732,40 Mio. USD.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von GameStop wird am 09.09.2025 gerechnet. Am 15.09.2026 wird GameStop schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass GameStop im Jahr 2026 0,750 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

