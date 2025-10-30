GameStop Aktie News: GameStop am Abend mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von GameStop. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 22,86 USD.

Das Papier von GameStop befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,2 Prozent auf 22,86 USD ab. Das Tagestief markierte die GameStop-Aktie bei 22,81 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,20 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GameStop-Aktien beläuft sich auf 680.333 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,49 USD. Dieser Kurs wurde am 28.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GameStop-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,89 USD. Dieser Wert wurde am 05.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 09.09.2025 lud GameStop zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GameStop ein EPS von 0,04 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 972,20 Mio. USD – ein Plus von 21,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GameStop 798,30 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von GameStop wird am 03.12.2025 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass GameStop im Jahr 2026 0,990 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

Beyond Meat-Aktie zwischen Hype und Absturz: Warum Analysten trotz Kursrally skeptisch bleiben

Beyond Meat-Aktie: Spektakulärer Kurs-Anstieg durch Walmart-Deal und Short Squeeze

Barclays-Analyst: Tesla bleibt die "OG Meme-Aktie" - Vergleich mit Bitcoin