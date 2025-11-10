GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Montagabend gefragt

So bewegt sich GE Aerospace (ex General Electric)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 313,12 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 313,12 USD zu. In der Spitze legte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 313,33 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 309,99 USD. Von der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 189.716 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 316,67 USD. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie derzeit noch 1,14 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 159,47 USD. Mit Abgaben von 49,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem GE Aerospace (ex General Electric) seine Aktionäre 2024 mit 1,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,40 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.10.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace (ex General Electric) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,18 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 27.01.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,20 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie belaufen.

