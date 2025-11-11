GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag tiefer

So entwickelt sich GE Aerospace (ex General Electric)

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 309,10 USD.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,9 Prozent auf 309,10 USD ab. In der Spitze büßte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 307,25 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 310,50 USD. Zuletzt wechselten 66.984 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

Bei 316,67 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 2,45 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 159,47 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,40 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete GE Aerospace (ex General Electric) 1,12 USD aus.

GE Aerospace (ex General Electric) gewährte am 21.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,02 USD gegenüber 1,70 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,18 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,20 USD je Aktie in den GE Aerospace (ex General Electric)-Büchern.

