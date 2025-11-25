GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) gibt am Dienstagabend nach

So entwickelt sich GE Aerospace (ex General Electric)

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 293,00 USD.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 293,00 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 286,44 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 294,49 USD. Der Tagesumsatz der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie belief sich zuletzt auf 207.466 Aktien.

Am 29.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 316,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie somit 7,47 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 159,47 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 83,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 1,12 USD an GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,39 USD aus.

GE Aerospace (ex General Electric) ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,70 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,18 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GE Aerospace (ex General Electric) einen Umsatz von 9,84 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von GE Aerospace (ex General Electric) wird am 27.01.2026 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,22 USD je Aktie in den GE Aerospace (ex General Electric)-Büchern.

