GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 288,74 USD.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 288,74 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bisher bei 286,44 USD. Bei 294,49 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 64.102 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 316,67 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,67 Prozent könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 159,47 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 1,12 USD an GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,39 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 USD gegenüber 1,70 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,18 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,84 Mrd. USD in den Büchern standen.

GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,22 USD fest.

