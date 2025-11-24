GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Montagnachmittag im Aufwind
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 288,77 USD.
Um 15:53 Uhr wies die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 288,77 USD nach oben. In der Spitze legte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 291,05 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 289,48 USD. Zuletzt wurden via New York 103.402 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (316,67 USD) erklomm das Papier am 29.10.2025. Mit einem Zuwachs von 9,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 159,47 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 81,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 1,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,39 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 USD. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace (ex General Electric) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,18 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
GE Aerospace (ex General Electric) wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 vorlegen.
Von Analysten wird erwartet, dass GE Aerospace (ex General Electric) im Jahr 2025 6,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
