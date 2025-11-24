GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei GE Aerospace (ex General Electric) am Montagabend zu

Kursverlauf

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 291,77 USD.

Bei 316,67 USD markierte der Titel am 29.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 8,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 159,47 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,39 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Am 21.10.2025 hat GE Aerospace (ex General Electric) die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,02 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace (ex General Electric) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,18 Mrd. USD im Vergleich zu 9,84 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 27.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,22 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

