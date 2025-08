Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Vormittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Geely. Zum Vortag unverändert notierte die Geely-Aktie zuletzt im Frankfurt-Handel bei 1,96 EUR.

Bei der Geely-Aktie ließ sich um 09:10 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Frankfurt-Handel hat das Papier einen Wert von 1,96 EUR. In der Spitze legte die Geely-Aktie bis auf 1,98 EUR zu. In der Spitze fiel die Geely-Aktie bis auf 1,95 EUR. Bei 1,95 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.000 Geely-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geely-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 0,87 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geely-Aktie mit einem Verlust von 55,63 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,421 CNY, nach 0,330 HKD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Geely am 15.05.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 77,51 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Geely 56,92 Mrd. HKD umgesetzt.

Geely wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Geely möglicherweise am 25.08.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Geely-Gewinn in Höhe von 1,49 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Volvo Car-Aktie zieht dennoch an: Hoher Verlust im zweiten Quartal

BYD überholt Tesla: Chinas Autobauer dominieren den globalen Elektroauto-Markt

Deutscher Automarkt mit leichtem Wachstum im Mai - BYD vor Tesla - Tesla-Aktie tiefer