General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Montagabend mit roten Vorzeichen

Die Aktie von General Motors gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die General Motors-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 68,37 USD.

Das Papier von General Motors gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 68,37 USD abwärts. Bei 67,79 USD markierte die General Motors-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,80 USD. Von der General Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 513.132 Stück gehandelt.

Am 30.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 70,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die General Motors-Aktie mit einem Kursplus von 2,74 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,65 USD ab. Abschläge von 39,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

General Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,569 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,50 USD für die General Motors-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte General Motors am 21.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 2,68 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,34 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 48,59 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 48,76 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte General Motors am 27.01.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von General Motors rechnen Experten am 02.02.2027.

In der General Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,18 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

