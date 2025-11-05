General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors zeigt sich am Abend fester

Blick auf General Motors-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 68,85 USD.

Die General Motors-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 68,85 USD. Die General Motors-Aktie legte bis auf 69,26 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 67,04 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 502.962 General Motors-Aktien gehandelt.

Bei 70,24 USD erreichte der Titel am 30.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 1,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Abschläge von 39,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,569 USD, nach 0,480 USD im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,50 USD.

General Motors gewährte am 21.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 USD gegenüber 2,68 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 48,76 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 48,59 Mrd. USD.

Am 27.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von General Motors veröffentlicht werden. Am 02.02.2027 wird General Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je General Motors-Aktie in Höhe von 10,18 USD im Jahr 2025 aus.

