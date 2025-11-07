General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Nachmittag mit Kursplus

So entwickelt sich General Motors

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von General Motors. Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 69,49 USD.

Im New York-Handel gewannen die General Motors-Papiere um 15:53 Uhr 0,9 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die General Motors-Aktie bei 69,53 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,93 USD. Der Tagesumsatz der General Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 170.145 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 70,24 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,08 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem General Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,480 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,569 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die General Motors-Aktie bei 50,50 USD.

General Motors gewährte am 21.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 USD. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 2,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,34 Prozent auf 48,59 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 48,76 Mrd. USD gelegen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte General Motors möglicherweise am 02.02.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,18 USD je General Motors-Aktie.

