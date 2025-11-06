General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Abend mit Kursplus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von General Motors. Zuletzt konnte die Aktie von General Motors zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 69,03 USD.
Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von General Motors zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 69,03 USD. Der Kurs der General Motors-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 69,40 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 68,79 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 486.045 General Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 30.10.2025 markierte das Papier bei 70,24 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,75 Prozent. Bei einem Wert von 41,65 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der General Motors-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für General Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,480 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,569 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die General Motors-Aktie bei 50,50 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte General Motors am 21.10.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte General Motors ein EPS von 2,68 USD je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 48,59 Mrd. USD, gegenüber 48,76 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,34 Prozent präsentiert.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 02.02.2027 dürfte General Motors die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass General Motors im Jahr 2025 10,18 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu General Motors
