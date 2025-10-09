General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors wird am Abend ausgebremst

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 56,24 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 56,24 USD. Die General Motors-Aktie gab in der Spitze bis auf 55,95 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 56,78 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 312.999 General Motors-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2025 auf bis zu 62,14 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,65 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 25,94 Prozent würde die General Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem General Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,480 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,568 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte General Motors am 22.07.2025. Das EPS lag bei 1,91 USD. Im letzten Jahr hatte General Motors einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 47,12 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 47,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. General Motors dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass General Motors im Jahr 2025 9,43 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

