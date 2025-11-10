General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Nachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von General Motors gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von General Motors gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 70,02 USD abwärts.

Die General Motors-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 1,0 Prozent auf 70,02 USD nach. In der Spitze fiel die General Motors-Aktie bis auf 70,02 USD. Bei 70,84 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 167.358 General Motors-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.11.2025 bei 71,09 USD. 1,53 Prozent Plus fehlen der General Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,65 USD ab. Mit einem Kursverlust von 40,52 Prozent würde die General Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für General Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,569 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die General Motors-Aktie bei 50,50 USD.

Am 21.10.2025 lud General Motors zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte General Motors ein EPS von 2,68 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 48,59 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 48,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert. Schätzungsweise am 02.02.2027 dürfte General Motors die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,21 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein General Motors-Investment von vor einem Jahr eingefahren

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in General Motors von vor 10 Jahren abgeworfen