General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors tendiert am Freitagabend nordwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von General Motors zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die General Motors-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 69,83 USD zu.

Um 20:08 Uhr ging es für das General Motors-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 69,83 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die General Motors-Aktie bisher bei 69,91 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 68,93 USD. Bisher wurden via New York 426.801 General Motors-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2025 auf bis zu 70,24 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 0,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 41,65 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für General Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,480 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,569 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,50 USD aus.

General Motors gewährte am 21.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 48,59 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem General Motors 48,76 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die General Motors-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.01.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 02.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass General Motors ein EPS in Höhe von 10,18 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein General Motors-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in General Motors von vor 10 Jahren abgeworfen