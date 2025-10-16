DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.292 -0,3%Top 10 Crypto14,97 -1,6%Nas22.539 -0,6%Bitcoin92.860 -2,3%Euro1,1689 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- US-Börsen tiefer -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Eurokurs steigt zum US-Dollar den dritten Handelstag in Folge - die Gründe Eurokurs steigt zum US-Dollar den dritten Handelstag in Folge - die Gründe
Stellantis-Aktie: Stellantis sucht nach neuem Modell für Werk in Ontario Stellantis-Aktie: Stellantis sucht nach neuem Modell für Werk in Ontario
Profil
Notierung im Blick

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Abend billiger

16.10.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von General Motors. Zuletzt ging es für die General Motors-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 57,03 USD.

Das Papier von General Motors befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,3 Prozent auf 57,03 USD ab. Das Tagestief markierte die General Motors-Aktie bei 56,98 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,94 USD. Zuletzt wechselten 390.214 General Motors-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 62,14 USD. Gewinne von 8,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,630 USD, nach 0,480 USD im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,50 USD an.

Am 22.07.2025 hat General Motors in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,91 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,55 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 47,12 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47,97 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

Experten taxieren den General Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,45 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

GM-Aktie in Grün: General Motors sieht langsameren E-Auto-Hochlauf - Milliardenabschreibung

Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche

Tesla-Aktie im Fokus: Trump wird zur Beibehaltung von US-Abgasregeln aufgefordert

In eigener Sache

Analysen zu General Motors

DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020General Motors buyUBS AG
13.02.2019General Motors BuySeaport Global Securities
11.01.2019General Motors OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
18.06.2020General Motors HoldJefferies & Company Inc.
26.03.2019General Motors NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2018General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

