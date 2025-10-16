General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Abend billiger

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von General Motors. Zuletzt ging es für die General Motors-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 57,03 USD.

Das Papier von General Motors befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,3 Prozent auf 57,03 USD ab. Das Tagestief markierte die General Motors-Aktie bei 56,98 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,94 USD. Zuletzt wechselten 390.214 General Motors-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 62,14 USD. Gewinne von 8,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,630 USD, nach 0,480 USD im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,50 USD an.

Am 22.07.2025 hat General Motors in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,91 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,55 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 47,12 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47,97 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

Experten taxieren den General Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,45 USD je Aktie.

