Porsche-Aktie aber in Rot: Offenbar Nachfolger für CEO Blume gefunden
Oliver Blume gibt seine Doppelrolle als Vorstandschef von Volkswagen und Porsche einem Zeitungsbericht zufolge ab dem kommenden Jahr auf.
Werte in diesem Artikel
Wie die Bild-Zeitung berichtet, hat sich der Porsche-Aufsichtsrat auf einen Nachfolger geeinigt. Der Name werde geheim gehalten. Aus Aufsichtsratskreisen sei durchgesickert, dass es sich um einen Mann handle. "Er ist technisch versiert und kein Unbekannter in der Volkswagen-Welt", schreibt die Zeitung. Der Aufsichtsrat der VW-Tochter Porsche solle zeitnah über die Personalie abstimmen.
Von Porsche war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Blume ist seit rund zehn Jahren CEO des Sportwagenherstellers. Im Sommer 2022 hat er zusätzlich nach dem Abgang von Herbert Diess den Vorstandsvorsitz bei der Volkswagen AG übernommen. In den vergangenen Jahren haben Investoren immer wieder die Doppelrolle von Blume kritisch hinterfragt, teilweise gab es deutliche Kritik. Am Donnerstag hatte Blume der Deutschen Presse-Agentur gesagt, seine Doppelrolle sei "nicht für die Ewigkeit ausgelegt".
Am Freitag verlieren die Aktien der Porsche Automobil Holding via XETRA zeitweise 0,88 Prozent auf 33,69 Euro.
DOW JONES
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:16
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:16
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Halten
|DZ BANK
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
|17.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.03.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|21.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|13.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|23.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|03.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
